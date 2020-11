Calciomercato: l'Everton di Ancelotti su Milik. 10 milioni di sterline per prenderlo a gennaio

Dopo Allan, Carlo Ancelotti punta un altro giocatore del Napoli. Stando al tabloid inglese, il tecnico di Reggiolo vorrebbe portare all'Everton anche Arkadiusz Milik, finito di fatto fuori rosa dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Per non perderlo a parametro zero, i partenopei sono disposti a cederlo a gennaio a un prezzo ragionevole e l'Everton ci starebbe pensando su input di Ancelotti, sotto la cui guida a Napoli Milik ha realizzato 29 gol.

I Toffees sperano di chiudere con un'offerta attorno agli 11 milioni di euro - ma sul 26enne polacco ci sarebbero anche Tottenham e Inter e in estate è stato vicino alla Roma - e regalare cosi' al tecnico un'alternativa a Calvert-Lewis dopo la cessione in prestito di Kean al Psg: in rosa c'e' anche Cenk Tosun ma il turco non ha mai convinto Ancelotti e a gennaio potrebbe tornare al Besiktas.

(thesun.co.uk)

