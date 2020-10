Ante Coric lascia Roma per il secondo anno consecutivo. Il centrocampista croato, dopo il prestito all’Almeria nella scorsa stagione, è stato ora ceduto in prestito con diritto di riscatto al Venlo, squadra olandese che milita in Eredivisie. Ad annunciarlo con un comunicato la stessa società gialloverde

(vvv-venlo.nl)

VAI AL COMUNICATO