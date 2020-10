UFFICIALE, Coric ceduto in prestito al Venlo fino al 30 giugno 2021. Il messaggio del club: "In bocca al lupo"

La Roma completa ufficialmente una nuova operazione sul mercato in uscita. Questa volta a lasciare Trigoria è stato Ante Coric, che si è trasferito in prestito fino al 30 giugno 2021 al Venlo, squadra olandese che milita in Eredivisie il massimo campionato olandese. Il club giallorosso ha anche voluto fare i suoi auguri al giocatore con un post apparso sul profilo ufficiale della società in cui si può leggere: "In bocca al lupo!".

? Ante Coric ceduto in prestito al Venlo fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/YPDHEtutOD — AS Roma (@OfficialASRoma) October 3, 2020