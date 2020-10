UFFICIALE, Antonucci ceduto in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2021

La Roma continua a lavorare sul mercato in uscita. A salutare Trigoria ufficialmente questa volta è il giovane Mirko Antonucci, che si trasferirà in prestito alla Salernitana fino al 30 giugno 2021. Il club giallorosso attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter ha voluto anche augurare il meglio al giocatore, scrivendo: "In bocca al lupo per questa nuova esperienza, Mirko!".

