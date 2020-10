Retroscena Perotti: problemi prima della firma col Fenerbache. Ha rischiato di tornare alla Roma

Il trasferimento di Perotti al Fenerbache è stato a rischio fino alle ultime ore di mercato. Secondo il portale web infatti, sarebbero sorte alcune complicazioni in seguito alle visite mediche del giocatore. Dopo aver constatato le condizioni fisiche del 'Monito' infatti, i turchi avrebbero pensato di fare retromarcia e rispedire il giocatore a Trigoria. A salvare la trattativa è stato il parere di Emre Belozoglu, che avrebbe spinto molto per la firma con Perotti. Una volta superato il problema delle visite, l'entourage del giocatore ha dovuto ridiscutere anche l'accordo economico col Fenerbache. Alla fine - quasi sul gong - Perotti si è trasferito ufficialmente in Turchia firmando una clausola che prevede l'erogazione dello stipendio da parte del club di Istanbul solamente in base alle prestazioni del calciatore.

