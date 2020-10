LIVE - Calciomercato: il Milan tratta per il prestito di Ruediger, Kalinic al Verona. Chiesa a un passo dalla Juventus

Ultimo giorno di calciomercato: alle 20 scoccherà il termine della sessione estiva di trattative, quest'anno spostata di un mese in avanti per via dell'emergenza Covid.

Qui tutti i principali movimenti di mercato dell'ultima curva di mercato:

11.00 - Un altro ex giallorosso sta per trovare una nuova sistemazione: Kalinic firmerà un biennale col Verona.

10.50 - Come scrive Nicolò Schira, il Chelsea ha aperto alla cessione di Ruediger in prestito. Il Milan è in trattativa con l'agente ma anche il Tottenham è interessato. Massara, oggi in rossonero, lo acquistò insieme a Sabatini per la Roma nel 2015.





10.00 - La trattativa più calda delle ultime ore è quella per il passaggio di Chiesa alla Juventus. L'esterno della Fiorentina passerà in bianconero in prestito, al costo di 2 milioni, più altri 8 nella prossima stagione, fino al diritto di riscatto, pari a 40 milioni, fissato tra due stagioni, oltre a 10 milioni di bonus di facile raggiungibilità. Prima della chiusura dell'affare, però, Chiesa dovrà rinnovare il proprio accordo con la Fiorentina.