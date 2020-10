Italia-Moldova, El Shaarawy: "Peccato non esser tornato alla Roma. C'era la volontà, l'ingaggio non era un problema"

Al termine del match amichevole dell'Italia contro la Moldova, Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni dell'emittente pubblica per commentare la serata, che lo ha visto protagonista con una doppietta. L'attaccante ha fatto anche un riferimento all'affare sfumato nelle ultime ore di calciomercato per tornare alla Roma. Queste le sue dichiarazioni:

"La trattativa non è andata a buon fine con la #AsRoma, dispiace perché c’era la volontà. Sono state scritte tante cose, ma non c’era nessun problema sull’ingaggio. Se non si è fatta è per altri motivi, peccato..."

(Rai Sport)