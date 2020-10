FIFA, pubblicati i numeri del calciomercato: i trasferimenti calano del 18%

Come ampiamente preventivabile, l'impatto del Coronavirus si è fatto sentire anche sul calciomercato, che secondo i dati resi noti dalla FIFA ha risentito di un calo del 18% del numero dei trasferimenti dei calciatori. Si arriva addirittura al 25%, se non si considerano gli spostamenti a parametro zero.

I club hanno puntato principalmente su calciatori giovani - tra i 18 e i 23 anni -, mentre l'Italia si piazza al quinto posto per numero di calciatori acquistati e al settimo per quelli ceduti. La Serie A è però il secondo campionato ad aver speso (462 milioni di euro) ed incassato (411,6) di più.

(fifa.com)

VAI AL DOCUMENTO UFFICIALE