Calciomercato, Rüdiger: "Ho valutato un paio di offerte, ma per varie ragioni non si è concretizzato nulla"

THE ATHLETIC - Al sito sportivo ha rilasciato un'intervista Antonio Rüdiger, ex giallorosso ora in forza al Chelsea, che negli ultimi giorni di mercato era stato accostato anche alla Roma: "Ho valutato un paio di offerte nelle ultime due settimane di calciomercato. C’era la possibilità di partire in prestito, in modo da avere più minutaggio, ma a causa di vari motivi e per la mancanza di tempo alla fine non si è concretizzato nulla. Mi piace vivere a Londra e giocare nel Chelsea, il club non mi ha detto che era assolutamente necessario trovare un'altra squadra", le parole del difensore.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE