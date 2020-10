Aspettando novità sul fronte prima squadra, altri rinforzi in arrivo per il settore giovanile della Roma. Il club giallorosso ha annunciato l'arrivo di Domen Zajsek, difensore centrale classe 2003. Lo sloveno, proveniente dal Mairbor, sarà aggregato alla formazione Under 18.

? Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Domen Zajsek, difensore centrale sloveno proveniente dall'NK Maribor Branik#ASRoma pic.twitter.com/kLpw0c63PH — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2020