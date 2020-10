Calciomercato Roma: Raiola a Trigoria, incontro per il rinnovo di Calafiori

Giorni intensi a Trigoria per le ultime mosse di mercato. Oggi a Trigoria si è rivisto Mino Raiola. Come riferisce su Twitter il giornalista Francesco Oddo Casano il noto procuratore è stato oggi al 'Fulvio Bernardini'. L'incontro con la dirigenza giallorossa è servito in particolare per un suo assistito: si tratta di Riccardo Calafiori, che dopo la partenza di Kolarov è stato 'promosso' in prima squadra. L'incontro di oggi è servito per gettare le basi per il rinnovo di contratto fino al 2025 (l'attuale accordo scade nel 2022), ma non sono escluse ulteriori possibili operazioni.