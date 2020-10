Calciomercato Roma: prossima settimana nuovo incontro con Boldt. Sarà presente anche Watts

Continua la ricerca di un direttore sportivo da parte della Roma. Nelle ultime ore sembra essere passato “in vantaggio” Jonas Boldt dell’Amburgo, già incontrato nei giorni scorsi dalla famiglia Friedkin. Secondo quanto riporta su twitter John Solano di RomaPress, al prossimo meeting con il dirigente tedesco sarà presente anche Marc Watts, insieme ad alcuni avvocati del gruppo Friedkin che parteciperanno in videoconferenza.

