Calciomercato Roma, Perotti dice sì al Fenerbahce: oggi le visite mediche

La Roma è sul punto di concretizzare una nuova cessione. Saluta anche Diego Perotti. Come riferisce su Twitter il giornalista de 'Il Tempo' Filippo Biafora, l'esterno argentino ha accettato la proposta del Fenerbahce e nella giornata di oggi è atteso ad Instanbul per le visite mediche. Sarà un trasferimento a titolo gratuito, con la Roma che andrà a risparmiare sull'ingaggio del giocatore, che in giallorosso percepiva 2,9 mln netti.

