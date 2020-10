Calciomercato Roma, per Smalling lo United continua a chiedere 20 milioni. Giallorossi fermi a 15 più bonus

La Roma continua a lavorare sul mercato, in particolare con il Manchester United, per riportare nella Capitale Chris Smalling. Il club giallorosso sembrava nella giornata di ieri molto vicino all'acquisto dell'inglese, ma poi l'affare non sembra essere andato in porto. Il motivo, secondo quanto riportato dal profilo Twitter del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, sarebbe legato alla richiesta dei Red Devils di 20 milioni per il cartellino del giocatore. La Roma non sembra voler offrire più di 15 milioni più bonus. Si continua a lavorare ma al momento non sembra esserci alcun tipo di accordo tra le parti.

20 million and no less. #ManchesterUnited's request is always the same and don't goes down. 20 and stop. #AsRoma stop at €15M + bonus. That's the situation right now.

Still no agreement yet for #Smalling. #MUFC @SkySport https://t.co/HYK6MVJ3hH

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 3, 2020