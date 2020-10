Calciomercato Roma: per Smalling il Manchester Utd continua a chiedere 20 milioni. I giallorossi non valutano altri profili

Il futuro di Chris Smalling è ancora incerto. Quella di oggi sarebbe dovuta essere la giornata decisiva per riportare il difensore a Trigoria, ma le pretese del Manchester United continuano a bloccare la trattativa. Il club inglese infatti non si muove dalla richiesta di 20 milioni di euro per lasciar andare il giocatore. Domani sono previsti nuovi contatti tra Roma e United. La Roma proverà fino all'ultima a riprendere Smalling, ma se non dovesse riuscirci non è escluso che il club possa decidere non andare su nessun altro difensore e rimanere con la rosa attuale.

(Sky Sport)