La strada per il ritorno di Chris Smalling si è fatta in salita e la Roma cercherà nelle ultime ore di mercato di arrivare ad un difensore centrale. Non sono escluse però delle alternative al centrale inglese. Secondo le ultime indiscrezioni al club giallorosso è stato nuovamente proposto Domagoj Vida. Il centrale del Besiktas e della nazionale croata era già stato cercato dai giallorossi lo scorso anno sotto la gestione Monchi ed era stato già proposto nei mesi scorsi.

(tuttomercatoweb.com)