Forte rallentamento nella trattativa che avrebbe dovuto portare Fazio a vestire la maglia della Sampdoria. Viste le difficoltà incontrate nella trattativa per riportare Smalling nella Capitale, la Roma ha bloccato momentaneamente la cessione dell'argentino. Se la Roma non dovesse riuscire a riprendere Smalling, il reparto difensivo rimarrebbe quello attuale. In caso contrario i giallorossi riabbraccerebbero Smalling e Fazio sarebbe libero di firmare con la Samp.

(La Repubblica)