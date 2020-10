Calciomercato Roma, niente Cagliari per Bruno Peres. Il giocatore resterà in giallorosso

La Roma continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Andersinho Marques, i giallorossi non lasceranno partire Bruno Peres in direzione Cagliari. La notizia di un interessamento del club sardo era di qualche giorno fa, ma a quanto pare adesso sembra essere tutto saltata. Il terzino brasiliano resterà quindi nella Capitale a disposizione di mister Fonseca per la stagione.