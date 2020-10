Nelle ultime ore di mercato la Roma potrebbe aver trovato una sistemazione per Robin Olsen. Secondo le ultime indiscrezioni si è fatto avanti l'Everton per il portiere svedese: i Toffies hanno chiesto alla Roma il prestito dell'estremo difensore, lo scorso anno in prestito al Cagliari. Considerato che il mercato in Inghilterra chiude a mezzanotte, c'è tempo a sufficienza per completare l'operazione.

(sky sport / sportitalia)