Nel corso della trasmissione Radio Radio Lo Sport, in onda sull’emittente sarellitare, Ilario Di Giovambattista ha lanciato l’indiscrezione secondo cui ci sarebbe stato un incontro tra i Friedkin e Massimiliano Allegri. Da parte dell’ex tecnico della Juventus ci sarebbe stata una certa apertura allo sbarco sulla panchina dei giallorossi, soprattutto in ottica futura perché al momento la posizione di Fonseca non sarebbe a rischio

(Radio Radio)