Calciomercato Roma, dalla Turchia: per arrivare a Marcao del Galatasaray i giallorossi avrebbero offerto 17 milioni più Perotti

La Roma continua a lavorare sul mercato in cerca di un nuovo difensore da dare a mister Fonseca per la nuova stagione. Secondo quanto riportato dal portale turco, i giallorossi dopo aver incassato il nuovo no per il cartellino di Chris Smalling avrebbero virato su Marcao del Galatasaray. La richiesta del club turco sarebbe di 25 milioni di euro, ma la Roma avrebbe offerto massimo 17 milioni a cui avrebbe successivamente aggiunto il cartellino di Diego Perotti, attualmente bloccato nella trattativa che non sembra andare in porto con il Fenerbahce.

(fotospor.com)

