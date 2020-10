Calciomercato Roma, dalla Francia: Campos verso l'addio al Lille. Su di lui c'è anche il Manchester United

La Roma continua a lavorare per rafforzare la propria struttura societaria per il futuro. Tra i ruoli da affidare c'è anceh quello del direttore sportivo, per il quale i nuovi proprietari giallorossi, Dan e Ryan Friedkin, si stanno muovendo in prima persona. Tra i nomi accostati al club c'è anche quello di Luis Campos, attuale ds del Lille. Secondo quanto riportato dal protale francese però questo sarebbe in rotta con il club e avrebbe chiesto la rescissione del contratto. Alla base ci sarebbero motivi legati a dissidi interni con il presidente e all'ultima campagna acquisti appena conclusa. Non è da escludere però che Campos stia pensando di cambiare club prima dell'inizio del mercato di gennaio e abbia per questo iniziato a muoversi. Oltre alla Roma però anche il Manchester United sembrerebbe interessato al suo profilo.

(eurosport.fr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE