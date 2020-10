Calciomercato Roma, Boldt frena: "Ho un contratto con l'Amburgo e voglio costruire qualcosa qui"

Nuovo colpo di scena nella ricerca del ds da parte della Roma. Nel prepartita del match del suo Amburgo contro il Greuther Furth, Jonas Boldt, corteggiato dai giallorossi e che secondo alcune voci avrebbe già incontrato alcuni esponenti della dirigenza, ha gettato acqua sul fuoco sulla possibilità di trasferirsi in Italia. Queste le sue parole per la versione tedesca dell'emittente satellitare: “Imparare l’italiano (domanda sarcastica del giornalista, ndr)? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.

(Sky Sport)