Calciomercato Roma: Antonucci in uscita, opzioni Salernitana e Venlo

Era stato convocato ieri per il match con l'Udinese, ma il futuro di Mirko Antonucci sarà lontano dalla Roma anche in questa stagione. Le ultime indiscrezioni l'agente del giocatore presto incontrerà la dirigenza giallorossa per decidere la soluzione migliore per il suo assistito. Per Antonucci ci sono due opzioni: in primis la Salernitana, pronta a chiedere il prestito ma nelle ultime ore avanzano anche gli olandesi del VVV-Venlo, che nei giorni scorsi hanno prelevato dai giallorossi, con la stessa formula, Ante Coric.

(tuttomercatoweb.com)