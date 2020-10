Le ottime prestazioni di Antonio Mirante in questo avvio di campionato - condite da un rigore parato e da un perfetto passaggio per Mkhitaryan che ha propiziato un gol di Dzeko contro il Benevento - hanno portato la dirigenza della Roma a riflettere sulla situazione contrattuale del giocatore: nelle ultime settimane infatti il club starebbe pensando di proporre un rinnovo all'estremo difensore anche per allontanare eventuali pretendenti al suo cartellino.

