Calciomercato, Paratici: "Molto felice di lavorare qui, nessuna fretta per il contratto. Morata è stato sempre il nostro piano A per l'attacco"

SKY SPORT - Nel prepartita di Juventus-Verona, ha parlato il neo Chief Football Officer del team bianconero, Fabio Paratici: "Il mio contratto con la Juve? Sono fortunato: ho un bel rapporto col presidente e sono molto felice di lavorare in questo ambiente. Non c'e' fretta e nemmeno ansia per discutere di questo argomento. Morata? E' sempre stato un'ipotesi 'A' per noi. Quando era 'bloccato' dall'Atletico abbiamo tentato altre strade; appena da Madrid hanno dato il via libera siamo tornati su Alvaro, ovvero sul nostro 'piano A'". In estate si è parlato a lungo di un corteggiamento della Juventus per Edin Dzeko della Roma.