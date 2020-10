Calciomercato: Napoli-Milik, incontro a Castel Volturno tra De Laurentiis e agenti del giocatore

Il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe decidersi in questi giorni. In queste ore è in corso un incontro a Castel Volturno tra gli agenti di Arkadiusz Milik e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il club e l’entourage del polacco faranno il punto della situazione a poco meno di un mese dalla chiusura del calciomercato, terminato senza trovare una nuova destinazione per l’ex Ajax, fuori dal progetto di Gattuso.

In estate era stato vicino alla Roma, ma la mancata cessione di Dzeko oltre alle richieste di De Laurentiis hanno fatto tramontare la pista giallorossa. Ora l'attaccante è rimasto ai margini della squadra azzurra e nelle prossime ore si cercherà una soluzione che accontenti tutti. Resta sempre aperta l'ipotesi di una cessione nella prossima sessione di mercato.