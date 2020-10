Calciomercato: la Fiorentina blinda Vlahovic. Respinta un'offerta da 40 milioni della Roma

Spunta un retroscena di mercato legato a Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il club viola infatti, che durante l'ultima sessione di mercato ha respinto l'assalto di diversi club, ha deciso di puntare forte sull'attaccante dopo l'addio di Chiesa. Mentre in Premier l'Arsenal sembrava interessato al giocatore, per quanto riguarda la Bundeslinga c'è da registrare un sondaggio del Borussia Dormund, ma l'offerta più ghiotta è stata quella del Wolsfsburg arrivato a offrire quasi 30 milioni. In Italia invece - oltre al Verona - si è fatta avanti la Roma (quando Dzeko sembrava ad un passo dalla Juventus): l'offerta presentata dai giallorossi, che avevano proposto un pagamento dilazionato, sarebbe stata vicina ai 40 milioni di euro. La Fiorentina però non sembra intenzionata a privarsi di Vlahovic, considerato uno dei punti di forza della squadra.

