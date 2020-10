Un messaggio forte e chiaro quello che lancia la Roma: a poche settimane dall'infortunio di Zaniolo il club giallorosso sarebbe in dirittura d'arrivo per chiudere il rinnovo del classe '99. Secondo quanto riferisce Ilario Di Giovambattista ai microfoni dell'emittente radiofonica, il nuovo contratto arriverebbe sulla spinta dell'incontro andato in scena tra il ragazzo e i Friedkin, alla vigilia dell'ultima partita di campionato contro la Juventus.

(Radio Radio)