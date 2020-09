Real Madrid-Valladolid: Jovic titolare insieme a Benzema. Borja Mayoral in panchina

Zinedine Zidane non sembra dare peso alle voci dei mercato. Nonostante negli ultimi giorni si sia diffusa la voce di un possibile addio di Jovic (accostato anche alla Roma), il tecnico del Real Madrid ha deciso di schierarlo dal 1' a fianco di Benzema nella sfida di campionato contro il Valladolid. Soltanto panchina invece per Borja Mayoral, anche lui accostato alla Roma, ma che sembrava essere stato tolto dal mercato dopo che lo stesso Zidane lo aveva schierato tra i titolari nell'ultima gara giocata in casa del Betis Siviglia.