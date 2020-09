Manchester United-Crystal Palace: Smalling non convocato

Da tempo si parla della volontà dei giallorossi di riportare nella Capitale Chris Smalling, dopo la scorsa stagione in prestito alla Roma: anche ieri in conferenza stampa Paulo Fonseca si è detto "fiducioso". Intanto, il Manchester United è in campo contro il Crystal Palace e il difensore inglese non figura tra i convocati del tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjær.