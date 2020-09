Calciomercato, ufficiale: Zappacosta e Pjaca in prestito al Genoa

Dopo una stagione trascorsa in prestito alla Roma dal Chelsea per Davide Zappacosta è di nuovo tempo di tornare in Italia. Ad ufficializzare il trasferimento in prestito dell'esterno ex Torino è il Genoa, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Insieme a lui, i rossoblù prendono a titolo temporaneo anche Marko Pjaca dalla Juventus:

"Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)".

(genoafc.it)

