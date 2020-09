Calciomercato, ufficiale: Faty alla Reggina. E la Roma: "In bocca al lupo" (FOTO)

Un altro ex giallorosso alla Reggina, promossa in Serie B: si tratta di Ricardo Faty, che raggiunge Jeremy Menez. Il centrocampista francese ha firmato con il club di Gallo un contratto fino al 30 giugno 2023. E su Twitter è arrivato l'augurio della Roma: "In bocca al lupo!". Pronta la risposta di Faty: "Grazie a voi! Spero di incontrarvi in Coppa o al livello più alto".

Grazie a vuoi ! spero di incontrarvi. In coppa o al livello sopra ?? ? https://t.co/Cp58HQNQbR — Ricardo Faty (@rickyfaty) September 16, 2020