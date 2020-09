Calciomercato Roma, Zidane ha deciso di trattenere Borja Mayoral al Real Madrid (VIDEO)

La Roma non riesce a sbloccare l'affare per arrivare al cartellino di Borja Mayoral. I giallorossi stanno lavorando per ottenere l'attaccante spagnolo in prestito con diritto di riscatto ma avrebbero incontrato alcune resistenze da parte dell'allenatore del Real Madrid. Secondo quanto riportato infatti dal giornalista Edu Aguirre, Zidane non avrebbe dato il via libera per chiudere l'operazione decidendo di trattenere Mayoral per questa stagione. Se la notizia dovesse essere confermata la Roma dovrebbe velocemente rimettersi sul mercato alla ricerca di un nuovo vice Dzeko.