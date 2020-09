Il Napoli ha da tempo individuato in Jordan Veretout la pedina perfetta per il proprio centrocampo, e per accontentare Gattuso il club di De Laurentiis ha tentato la strada della maxi offerta alla Roma. 30 milioni sul piatto per accaparrarsi l'ex Fiorentina, però, non bastano. Da Trigoria la richiesta è di 40 milioni, e allora la possibilità di arrivare a Veretout da parte dei partenopei si complica parecchio.

(gasport)