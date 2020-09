Calciomercato Roma, United alla ricerca di un nuovo attaccante: chiesto Jovic al Real Madrid

È di questa mattina la notizia di un forte interessamento della Roma per Luka Jovic. Giallorossi che dovranno peró vedersela con una concorrente: il Manchester United. Come riporta Gianluca Di Marzio su twitter, infatti, i Red Devils sono alla ricerca di una punta e avrebbero chiesto, oltre a Cavani, anche il giovane serbo al Real Madrid in prestito

#ManUtd looking for a new striker: talks ongoing with @ECavaniOfficial and with @realmadrid for #Jovic loan #transfers @SkySportsNews @SkySportsPL @ManUtd

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 29, 2020