Durante il collegamento di Alessandro Austini, il giornalista de 'Il Tempo' ha fatto il punto sul mercato della Roma confermando l'allontanamento nella trattativa tra giallorossi e Napoli per Under, sul quale ora c'è l'interesse dell'Hertha Berlino.

Nel frattempo, la richiesta del Napoli per Milik è scesa a 28 milioni. In questo caso, potrebbe riaccendersi la possibilità di una cessione di Dzeko qualora si arrivasse ad un accordo per l'attaccante polacco.

(Tele Radio Stereo)