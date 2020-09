La Roma, attraverso il proprio sito ufficiale, rende noto di aver trovato l'accordo per il passaggio di Cengiz Under al Leicester. Il turco approderà in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa parte del comunicato apparso sul portale giallorosso: "Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE