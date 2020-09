Calciomercato Roma, c'è l'accordo tra Kolarov e l'Inter: contratto annuale con opzione di rinnovo. Ai giallorossi poco meno di 1,5 milioni

Sembra ormai ad un passo il trasferimento di Aleksandar Kolarov all'Inter. Secondo quanto riferisce il giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport, il terzino serbo avrebbe trovato finalmente l'accordo con i nerazzurri. Contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

Aleksandar Kolarov will sign on next days his contract with Inter until June 2021. He’ll also have an option for the 2nd season. The Serbian LB is now gonna leave AS Roma. Here we go confirmed. ? @SkySport @DiMarzio #Inter #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2020