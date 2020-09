Calciomercato Roma, trovato l'accordo con il Fenerbache per Perotti. Ai giallorossi 2,5 milioni

La Roma si prepara a cedere il cartellino di Diego Perotti al Fenerbache. I giallorossi, come riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter, incasseranno 2,5 milioni di euro per l'argentino, che si trasferirà in Turchia dove firmerà un contratto di 3 anni a 2,5 milioni a stagione.