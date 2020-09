Calciomercato Roma, troppi ostacoli per Fred: i costi dell'affare bloccano l'operazione

Sarebbe difficilissimo per la Roma arrivare a Fred, centrocampista del Manchester United accostato negli ultimi giorni - e nella scorsa sessione estiva di calciomercato - alla Roma. Secondo quanto riferisce Piero Torri ai microfoni dell'emittente radiofonica non ci sarebbero i numeri per portare a Trigoria il calciatore allenato da Paulo Fonseca già ai tempi dello Shakthar.

Il ragazzo infatti non considera trasferimenti in prestito ed il Manchester United ha speso quasi 60 milioni di euro 2 anni fa per portarlo in Premier League. Da non sottovalutare anche l'ingaggio del calciatore, che con i Red Devils percepisce 3,5 milioni di sterline a stagione.

(Tele Radio Stereo)