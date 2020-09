Calciomercato Roma, su Nacho è forte l'interesse anche di Napoli e Milan

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria rosa. Uno dei reparti in cui i giallorossi dovranno sicuramente operare è quello della difesa, in cui alcuni giorni fa alcune voci di mercato parlavano di un possibile interessamento per Nacho del Real Madrid. Stando a quando riportato però dal sito specialistico di mercato, sul giocatore sarebbe forte anche l'interesse di Napoli e Milan. In particolare del club azzurro che starebbe lavorando per rimediare rapidamente alla possibile partenza di Koulibaly.

(calciomercato.it)

