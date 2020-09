Calciomercato Roma, stallo nell'affare Milik. Saltato l'incontro tra l'agente di Under e De Laurentiis

La Roma continua a lavorare sul mercato, in attesa di capire cosa accadrà al proprio capitano, Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Capitale e trasferirsi a Torino, sponda Juventus. I giallorossi avrebbe individuato in Milik il profilo perfetto per sostituire l'attaccante bosniaco, anche se come riportato dal portale di calciomercato sembra esserci stato qualche rallentamento nelle trattative tra i due club. Questo è testimoniato dal fatto che nella giornata di oggi non è andato in scena l'incontro tra Ramadani, agente di Under che verrebbe scambiato dai giallorossi per il cartellino del polacco, e il presidente azzurro De Laurentiss.

(calciomercato.it)

