Calciomercato Roma, sondaggio del Watford e del Celta Vigo per Olsen. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto

La Roma continua a lavorare sul mercato per sfoltire la rosa in vista della prossima stagione. Tra i giocatori in uscita c'è anche Robin Olsen, il portiere svedese che lo scorso anno ha giocato al Cagliari e che ora è in cerca di una squadra. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Gianluigi Longari l'estremo difensore giallorosso sarebbe finito nel mirino del Watford, squadra inglese. La Roma starebbe cercando di trovare un accordo per un prestito con obbligo di riscatto in caso di ritorno del club in Premier League. Questo il tweet che si può leggere sul profilo del giornalista di Sportitalia: "Il Watford cerca un portiere. Tra i profili sondati piace quello di Olsen. Contatti in corso con la Roma per strutturare un prestito con obbligo di riscatto in caso di ritorno del WFC in Premier League. Sondaggio anche dal Celta Vigo".

Il #Watford cerca un portiere. Tra i profili sondati piace quello di #Olsen. Contatti in corso con la #Roma per strutturare un prestito con obbligo di riscatto in caso di ritorno del #WFC in #PremierLeague. Sondaggio anche dal #CeltaVigo #calciomercato #sportitaliamercato — Gianluigi Longari (@Glongari) September 11, 2020