Chris Smalling è sempre più vicino a tornare a vestire la maglia della Roma. Secondo il portale web, i giallorossi e il Manchester United sono sempre più vicini all'intesa per il rientro a Trigoria del centrale inglese. Per la fumata bianca è stata decisiva la volontà del giocatore, che ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità.

