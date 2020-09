Calciomercato Roma, slittano le visite di Schick col Bayer: il ceco è in quarantena per la positività di un membro della Nazionale

Schick non può salutare ancora la Roma. L'attaccante ceco ha infatti trovato l'accordo per giocare a titolo definitivo con il Bayer Leverkusen, ma prima di dare l'ufficialità si dovrà sottoporre alle visite mediche. Queste sembrano però essere slittate di alcuni giorni, come riportato dal giornalista Filippo Biafora, a causa del fatto che Schick si trova in quarantena dopo che un membro dello staff della Nazionale ceco è risultato positivo al Covid-19. L'attaccante è risultato negativo al primo tampone e, per questo motivo, in caso di un secondo tampone negativo potrà sottoporsi alle visite mediche con alcuni giorni di ritardo.

#Schick è in quarantena dopo la positività di un membro dello staff della nazionale. L'attaccante aveva ricevuto l'ok dalla federazione per partire oggi per Leverkusen per le visite mediche e riaggregarsi al gruppo a partire da domani. Slitta la definizione della cessione#ASRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 3, 2020