Calciomercato Roma, si valuta il ritorno di Scamacca per l'attacco

La Roma sembra ormai prossima alla chiusura dell'affare che porterà nella Capitale l'attaccante del Napoli Milik. Il polacco arriverebbe in giallorosso per sostituire Edin Dzeko, vicino al trasferimento alla Juventus. I giallorossi però continuano a lavorare sul mercato in cerca di un secondo centravanti da inserire in rosa. Come riportato su Twitter dal giornalista Checco Oddo Casano, si starebbe valutando il ritorno di una vecchia conoscenza giallorossa: Gianluca Scamacca. Il giocatore, classe 1999, è attualmente di proprietà del Sassuolo e la Roma potrebbe proporre un'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.

La #AsRoma valuta il ritorno di #Scamacca a Trigoria come vice-#Milik: il centravanti dell'Under21 è di proprietà del Sassuolo. Ipotesi prestito con obbligo di riscatto Il ragazzo lasciò la capitale giovanissimo e si trasferì al Psv@ReteSport @corgiallorosso pic.twitter.com/9Atg60amq7 — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) September 17, 2020