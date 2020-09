Calciomercato Roma, si complica Nehuen Perez: chiesto il diritto di riscatto, 'no' dell'Atletico

Più Parma che Roma per Nehuen Perez. Per il club giallorosso si complica la trattativa per il centrale argentino dell'Atletico Madrid si è fatta in salita. Secondo le ultime indiscrezioni le ultime difficoltà riguardano la formula: si tratta sulla base del prestito ma la Roma vorrebbe inserire il diritto di riscatto, opzione poco gradita ai 'colchoneros'. Il Parma invece appare disposto ad accettare il prestito secco (biennale), si valuta però la possibilità di aggiungere anche dei bonus.

(Gasport)