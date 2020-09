Calciomercato Roma, si complica la trattativa per Milik: ballano 5 milioni e manca l'accordo tra Napoli e Under

Un retroscena di mercato che spiegherebbe le voci di un interesse della Roma per profili come quello di Giroud e Kokorin, tornate a circolare nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal sito specializzato, infatti, il Napoli avrebbe alzato le richieste per privarsi di Arkadiusz Milik, e ora con i giallorossi ballerebbero circa 5 milioni di euro tra prezzo fissato ed offerta. Da registrare poi anche la mancanza di un accordo totale tra i partenopei e Cengiz Under per l'ingaggio che il turco andrebbe a percepire in azzurro.

(calciomercato.it)

