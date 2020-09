Quando sembrava sul punto di trasferirsi a Bergamo, Rick Karsdorp non ha trovato la via d'uscita da Roma. A fermare l'affare una querelle per le commissioni spettanti agli agenti, così l'Atalanta si è vista costretta a virare su altri obiettivi fino a chiudere l'affare per Cristiano Piccinni, l'esterno destro di proprietà del Valencia che a questo punto rende sempre più lontana l'ipotesi di un approdo di Karsdorp a Bergamo.

